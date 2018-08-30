Создать приложение на исходниках телеграм под android

Здравствуйте, нужно приложение на основе исходников телеграма

1. Сделать возможность сохранять музыку в отдельной ячейке в левой шторке приложения телеграм ( Моя музыка ( тут сохраняется музыка, которую добавил юзер к себе в сохраненки ( грубо говоря, нужно сделать возможность добавления кнопки для сохранения музыки к себе, на подобии как в вк)) , в моей музыке все песни должны цепляться из кэша, чтоб вся сохраненая музыка была в отделньой папке), аналогично с видео

2. Сделать возможность режима полной невидимки в телеграме ( это можно взять из исходников другого приложения)

3. Реализовать автоподписку на каналы ( данные можно будет взять с исходников нашего другого приложения)

4. Реализовать функцию массового выделения и удаления чатов/каналов/ботов и т.п.

5. Возможность создания папок и при сохранении в избранное выбирать папку ( данные избранные должны находиться в верхней шторке)

Android