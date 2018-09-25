Доработать программу для закупок до конца

Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта:

Необходимо доработать программу для закупок в магазинах. Как она работает показал на видео. Нужна функция пересылки данных. Должно работать так делаем долгий тап на любой дате, в меню тапаем на новый пункт "перенести" (программист привязал к пункту меню "экспортировать"). Формируется файл, который сразу программа отправляет в почтовую программу. На другом устройстве файл принимается по почте. Открывается этой же программой при тапе по файлу из почтовой программы, и импортируется. Название пересылаемого файла пусть будет датой, которая переносится. Расширение и содержание файла в любой форме, лишь бы сама программа могла его распознать (программист сделал раширение "sqlite" и по-видимому в формате базы данных). Маленькие косячки типа слишком маленького шрифта и меню, которое непонятно почему в маленьком скроллящемся окошке, тоже надо исправить.

Глюк выполненного проекта в том, что при большом количестве данных программа не реагирует на нажатия на пункты меню.

Прикладываю в архиве изначальный вариант исходников, которые надо было доработать и после доработки программистом