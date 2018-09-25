Доработать сайт из этого проекта - https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/prostoj-sajt-dlya-vvoda-i-prosmotra-tekstovyh-dannyh-i-otch-tov-1052443/ 1. Добавить для операторов точно такие же отчёты, как у администраторов (скриношот 1) 2. Убрать у остальных админов доступы в "юзеры" и "категории" и ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных. Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории. При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя. Пользователи сайта это операторы и администраторы. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных. Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории. При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя. Пользователи сайта это операторы и администраторы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Программа работает прекрасно на планшете Samsung с версией Android - 7. На планшете Samsung 10 всё работает кроме отправки данных. Объясняю что такое отправка данных. В списке дат долгий тап на одной из дат вызывает ...Завершен5 лет назад
Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...Завершен7 лет назад
Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...Завершен7 лет назад
Требуется ввести исходные данные различного формата в программу учёта денег. Есть программа учёта движения денег - AbilityCash. Есть исходные данные о различных денежных "карманах" - в формате word или excel. Необходимо эти данные ввести в ...Бухгалтерские услуги15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать программу для закупок в магазинах. Как она работает показал на видео. Нужна функция пересылки данных. Должно работать так - делаем долгий тап на любой дате, в меню тапаем на новый пункт "перенести". Формируется ...Завершен7 лет назад
Имеется программа на Android с исходниками для вызова списка недавних программ и переключения на них (RecentApps). Используется не системная функция "недавние", а программа сама собирается список недавних. Проблема в том, что при переключении на программу, ...Завершен7 лет назад
Имеется программа которая выводит на экран 2 таблицы, взяв данные с двух файлов разного формата. Пути к этим двум файлам прописываются в настройках ini файла. Для второго файла есть соответствующая настройка, вот пример: Планшет=d:\tmp\TSDVID\export.csv ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна программа на Android 7.0, которая стандартную функцию "недавние" заменяет на "недавние" с простыми иконками, как было до KitKat (см. скриншоты). Пересоздал проект, потому что оказывается Xposed для этого не обязателен. Возможно из-за Xposed кандидаты ...Завершен7 лет назад
Нужен Xposed модуль. Нужно чтобы "недавние программы" было с простыми иконками как было до KitKat. Модуль должен работать в Nougat.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется программа AbilityCash для учёта движения денег, небольшая база к ней и источники данных в различных офисных форматах. Нужно ввести эти данные в базу и при этом проследить, что ничего не сбилось. После этого будут ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Фактически это повторный заказ вот этого проекта, но было попробовано с программистом решение задачи с помощью замен в офисных файлах напрямую, оставляя их в таком же формате. Но оказалось, что такой вариант крайне медленный и ненадёжный ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна небольшая доработка к проекту - Программа напоминалка - https://www.weblancer.net/projects/po-dlya-mobilynyh-ustrojstv-28/programma-napominalka-dlya-android-811915/ Нужно, чтобы в программе отображался таймер до следующего вопроса. Просьба сразу писать цену. Просьба сразу писать цену, все равно буду спрашивать. Так же имейте ввиду, ...Завершен8 лет назад
Нужен скрипт или программа, которая делает множественные замены текстовых выражений в файлах word и excel. Я прописываю в настройках (в текстовом файле) путь к папке с файлами и список замен. Затем при необходимости кидаю туда ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна программа без иконки, которая будет висеть как сервис и копировать все ТОЛЬКО НОВЫЕ файлы (например фотографии и видео) в резервную папку. Настройки программы должны храниться в файле, программа будет считывать этот файл с определённой ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна программа для смартфона Android для скачивания своих сообщений в соц. сети ВК. Вводим token, свой ID, ID пользователя, сообщения с которым нужно скачать, жмём ОК и видим перед собой сообщения прокрученные до конца. Если ...Завершен8 лет назад
Нужна программа, которая будет следить за страницей ВКонтакте и вести журнал состояний "онлайн" и "заходил N минут назад". Чтобы можно было использовать программу в Windows. Просьба сразу предлагать цену.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна программа для Windows. У программы будет файл настроек ini, в котором на первой строке прописывается путь к папке с картинками jpg, а на остальных строках - соответствия следующего вида: 1 - первый вопрос ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад