Eugen84

Орлов Eugen84

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Satellizer
Александр 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Доработать сайт из предыдущего проекта
Работал с данным заказчиком ранее, по прежнему хорошее постановление ТЗ, всегда на связи и с оплатой никаких проблем, сотрудничеством доволен!
Не первый раз работаю с исполнителем. Всё сделано на отлично как всегда!
Ответный отзыв
Satellizer
Александр 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Простой сайт для ввода и просмотра текстовых данных и отчётов
Заказчик всегда был на связи, четко поставил тз, приятно общался, с оплатой никаких проблем, рекомендую!
Всё отлично. Выполнено точно по заданию. Всегда был на связи и объяснял все нюансы. Качество результата высокое
Ответный отзыв
pavels_81
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Исправить программу учёта, чтобы работала на Android 10
Android
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Вежливо. Быстро. Качественно. Недорого. Так что рекомендую.
Ответный отзыв
vadim_voronov
Вадим 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доработать программу для закупок до конца
SQLite
Cотрудничеством доволен. Четко сформулирована ТЗ, вежливое общение, оплата вовремя. Рекомендую.
Всё отлично. Доволен.
Ответный отзыв
vadim_voronov
Вадим 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доработать программу "Закупки" для Android
AndroidSQLite
Cотрудничеством доволен. Четко сформулирована ТЗ, вежливое общение, оплата вовремя. Рекомендую.
Всё сделано качественно и вовремя. Никаких претензий. Общение вежливое.
Ответный отзыв
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