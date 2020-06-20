Middle Frontend Developer
Привет, я уже более 2х лет работаю Frontend Разработчиком
Умею разрабатывать весь фронт на Vue/Nuxt.js
Умею верстать адаптивные сайты
Умею верстать резиновые письма
Умею работать с анимацией
Технологии:
- HTML5
- CSS / SCSS
- Javascript
- Vue
- Nuxt
- Gulp
- Git
- Webpack
- Websockets
- GSAP
- Three.js
Работа:
- Работаю по предоплате в 50% либо через сейф.
- Работая со мной помогу преобрести домен, хостинг и залить все файлы на сервер
- Исправляю косяки в верстке, расхождения с дизайном, ошибки в скриптах в течении месяца после завершении сделки
- telegram: @Oleksandr_Tronenko
- На карту visa/mastercard
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Интернет магазин на Vue23 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина Bilka.com.ua49 просмотров
- Адаптивная верстка акционного сайта gerkules52 просмотра
- Адаптивная верстка Лендинга72 просмотра
- Адаптивная Верстка Сайта70 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга70 просмотров
- Верстка письма42 просмотра
- Верстка письма45 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Не первый раз работаю с исполнителем. Всё сделано на отлично как всегда!
Ответный отзыв
Работал с данным заказчиком ранее, по прежнему хорошее постановление ТЗ, всегда на связи и с оплатой никаких проблем, сотрудничеством доволен!
$100
10 баллов
3 года назад
Всё отлично. Выполнено точно по заданию. Всегда был на связи и объяснял все нюансы. Качество результата высокое
Ответный отзыв
Заказчик всегда был на связи, четко поставил тз, приятно общался, с оплатой никаких проблем, рекомендую!