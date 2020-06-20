Satellizer

Александр Satellizer

 
28 летУкраина/Кривой Рог
4 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Middle Frontend Developer

Привет, я уже более 2х лет работаю Frontend Разработчиком

Умею разрабатывать весь фронт на Vue/Nuxt.js

Умею верстать адаптивные сайты

Умею верстать резиновые письма

Умею работать с анимацией

Технологии:

  • HTML5
  • CSS / SCSS
  • Javascript
  • Vue
  • Nuxt
  • Gulp
  • Git
  • Webpack
  • Websockets
  • GSAP
  • Three.js

Работа:

  • Работаю по предоплате в 50% либо через сейф.
Бонусы:

  • Работая со мной помогу преобрести домен, хостинг и залить все файлы на сервер
Гарантия:

  • Исправляю косяки в верстке, расхождения с дизайном, ошибки в скриптах в течении месяца после завершении сделки
Связь:
  • telegram: @Oleksandr_Tronenko
Оплата:

  • На карту visa/mastercard
JavascriptHTMLCSSSCSSGulpVue.jsNuxt.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт из предыдущего проекта
Не первый раз работаю с исполнителем. Всё сделано на отлично как всегда!
Работал с данным заказчиком ранее, по прежнему хорошее постановление ТЗ, всегда на связи и с оплатой никаких проблем, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Простой сайт для ввода и просмотра текстовых данных и отчётов
Всё отлично. Выполнено точно по заданию. Всегда был на связи и объяснял все нюансы. Качество результата высокое
Заказчик всегда был на связи, четко поставил тз, приятно общался, с оплатой никаких проблем, рекомендую!
Ответный отзыв