Нужно поправить фильтр на сайте - добавить города в фильтр - добавить их в анкету - сделать url
Простой сайт для ввода и просмотра текстовых данных
Нужен простой сайт для ввода и просмотра данных.
Есть понятия - операторы, администраторы, работники, категории.
При входе на сайт - простой запрос логина и пароля пользователя.
Пользователи сайта это операторы и администраторы. К каждому оператору привязаны определённые "работники". Например, к оператору "Иван" относятся работники номер 1, 5, 11, 15. Точно так же к каждому администратору относятся определённые работники. К примеру, к администратору "Фёдор" относятся работники номер 3х, 9, 12мех, 13. (рис1)
При входе, вводится логин и пароль (рис. 2). С этого момента во всех страницах сверху удобный выбор даты с элементами, которые помогают вводить дату быстрее - например нажимаешь "сегодня", выбирается дата 26.06.2020 и стрелочкой назад быстро ставишь 20.06.2020, по умолчанию дата сегодняшняя. Так же есть кнопки "вчера", "позавчера"
Если пользователь - оператор, перед ним возникает список всех "категорий" (рис. 3). Например, пусть будут 3 категории: "Сделал всё правильно", "Поступил красиво", "Справился с задачей". При этом название категорий может быть намного длиннее, это могут быть целые несколько предложений.
К примеру нажимаем на категорию "Сделал всё правильно". Перед пользователем возникает список работников, которые за пользователем закреплены и редактируемые поля напротив них, где можно вводить комментарии (рис.4). При вводе каждого комментария, сохраняется дата и время ввода для каждого поля отдельно. Ввод сохраняется автоматически без необходимости нажатия кнопок. Или же можно сохранять по нажатию Enter на клавиатуре, но чтобы это не обновляло страницу, а просто вносило данные в базу. Позднее при открытии этой же страницы, введённые данные отображаются и можно опять редактировать и в таком случае дата ввода обновляется. Так же на этой странице сверху листалка категорий и кнопка возврата к выбору категорий.
Если пользователь - администратор, перед ним возникает список работников, которые к нему привязаны (рис. 5). Из примера сверху - номера 3х, 9, 12мех, 13. Нажимаем например 12мех и возникает информация для работника 12мех, которую вводил оператор (рис. 6). В первом столбце - категория. Во втором - комментарии оператора, в третьем - мелким шрифтом и коротко дата и время ввода данных оператором, без года. В самом конце списка внизу - Поле ввода для администратора. Над полем ввода - дата и время ввода, которое записывается и потом обновляется при внесении записи администратором. Введённая информация отображается и редактируема при последующих входах. Сверху помимо выбора даты - кнопка возврата к списку работников
У Администраторов должна быть возможность отображения отчётов (рис 7). Выбирается диапазон дат, работник, из тех, к которым администратор имеет доступ, и категория (выбор мышкой либо, заполнив текстом начало и затем выбрав мышкой подходящие). Нажимается "показать" и отображается отчёт по каждой дате.
Нужно, чтобы для администраторов сайт удобно работал и через телефон.
При вводах данных, нужно какое-то визуальное подтверждение.
Сайт должен работать на встроенных браузерах в windows на десктопе, на chrome для windows. Администраторская часть так же должна работать на мобильных устройствах, в т.ч. мобильный Chrome
Сайт должен работать шустро. В локальный сети - мгновенно.
Так же нужна инструкция от вас, как запустить веб сервер с этим сайтом на windows
P.S. так же сделать интерфейс в котором администраторы смогут редактировать логины и пароли операторов и администраторов, редактировать списки работников, категорий.
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