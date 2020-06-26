Создание несложного чат-бота в Telegram и интеграция с AmoCRM

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок743 просмотра

Необходимо создать чат-бота для сбора анкетных данных лидов, переходящих с сайта на наш Telegram. Бота нужно интегрировать с AmoCRM.

AmoCRM
5 лет назад
OlegKirsanov
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