тз тут в гугл доке расписала вроде все задачи) вообще ищу программиста на постоянную основу, верстать сайты) сейчас горит этот проект
Создание несложного чат-бота в Telegram и интеграция с AmoCRM
Необходимо создать чат-бота для сбора анкетных данных лидов, переходящих с сайта на наш Telegram. Бота нужно интегрировать с AmoCRM.
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