Переделать существующую функцию получения купона в упрощённую.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки379 просмотров

Уже существует функци. При заказе купона в личном кабинете (ЛК) пользователя появляется соответствующий купон с кодом. Больше с купонами мы работать не будем. Теперь пользователи будут получать дисконтную карту (ДК) с фиксированным номером на постоянной основе. Карточка должна появляться у клиента в ЛК в виде картинки с сформированным номер и соответствующим штрих-кодом.

Всё подробно в деталях расписано в ТЗ.

Я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по доработке этого сайта. Сейчас есть более 10 несложных доработок сайта и админки.

5 лет назад
Oleg0001
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

nokken
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$75
7 дней
Escrow
1. Выполнил работу блестяще. 2. Задал по ТЗ вопросы, которые подтвердите максимально глубокое понимание задания. 3. Сделал правки до идеала. В процессе работы был на оперативной связи. Вежливый, приятный человек. Отличный исполнитель. Надеюсь, что будем работать в будущем.
Олег — крайне приятный в заказчик. Основная суть ТЗ и моменты, касающиеся логики были описаны четко и понятно. Т.е. было ясное понимание того, что нужно сделать и описано это было доступным языком. Так же, сам процесс работы с Олегом очень комфортен — своевременно и однозначно отвечает на поставленные вопросы, если нужно что-то поправить, то максимально понятно объясняет, что именно. Я не сразу смог приступить к работе, Олег без проблем вошел в ситуацию и мы подвинули сроки. Супер!

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nokken
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
5 лет назад