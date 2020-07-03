Переделать существующую функцию получения купона в упрощённую.

Уже существует функци. При заказе купона в личном кабинете (ЛК) пользователя появляется соответствующий купон с кодом. Больше с купонами мы работать не будем. Теперь пользователи будут получать дисконтную карту (ДК) с фиксированным номером на постоянной основе. Карточка должна появляться у клиента в ЛК в виде картинки с сформированным номер и соответствующим штрих-кодом.

Всё подробно в деталях расписано в ТЗ.

Я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по доработке этого сайта. Сейчас есть более 10 несложных доработок сайта и админки.