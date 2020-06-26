Кабинет для дилеров (веб-разработка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки445 просмотров

Приветствую коллеги!

Нужен разработчик, на проект  "кабинет для партнеров" для компании торгующей напольными покрытиями.  Основная задача кабинета - автоматизация процесса заказа продукции. Выставление счетов, заказ отгрузки товара. 

Разработанное веб-приложение должно обмениваться информацией с БД, в которую информация попадает из 1с.  Внутри кабинета будет каталог товара, некое подобие корзины товара, функционал авторизации.

Разработка нужна только на уровне веб-приложения, работы по 1с вести не нужно!

https://www.youtube.com/watch?v=sBAyilgbinE&feature=youtu.be  - примерная визуализации задачи

https://drive.google.com/open?id=1_nc4MGRnFwAxdtH3y1CyIol-9xk3h7mZ  - описание хмл файлов экспорта 1с для работы с бД

Пишите сразу примерную цену за проект и примерные сроки.

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misha_evro
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