Разработка дизайна сайта и его дальнейшее его наполнение

Добрый день!

Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его.

Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать – бренд 777azino-777.ru , нужно сделать в короткие сроки.

Нуждаемся в помощи от специализированного специалиста. Оплата – по договоренности, в перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.

Отпишусь специалисту, который лучше всего себя зарекомендует в моих глазах.