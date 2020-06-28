Сделать сайт на PHP (Laravel) по примеру + поддержка в будущем

Добрый день.

Есть сайт.

hot-tracking[точка]com/package/ch063096141us.htm

В нем есть:

Страница для каждого существующего номера (как в примере выше)

На каждой странице есть фейковая форма с кнопкой.

На каждой странице есть список похожих страниц (всегда статичный, а не рандомный список, видимо заранее выбирается по определенной формуле, зависящей от исходной страницы).

Ищу человека, кто сделает мне такой же базовый сайт на Laravel.

1. Сайт мультиязычный. С админкой, где можно добавлять языки и редактировать фразы.

2. Возможность в админке создать пул страниц, где я указывую первые две буквы, и последние две буквы.

И в базе генерируется список всех записей вида (первые две буквы)(9 цифр)(последние две буквы) - алгоритм генерации цифр предоставлю.

3. Как только записи в базе сгенерировались - страницы сразу становятся доступны на сайте.

4. Дизайна нет, просто верстка на Бутстрап 4 по примеру с того сайта.

Дальше будет доработка доп.функционала.

Но пока достаточно сделать минимум, а доработать потом.

Прошу написать ваши предложения по цене и срокам за подобного рода проект.

Спасибо.