На сайте https://www.yakutsk-stroy.ru/ нужно прикрутить к форме обратной связи Google reCAPTCHA. Бюджет 300 ₽. Кто готов, оставляйте свою заявку.
Сделать сайт на PHP (Laravel) по примеру + поддержка в будущем
Добрый день.
Есть сайт.
hot-tracking[точка]com/package/ch063096141us.htm
В нем есть:
Страница для каждого существующего номера (как в примере выше)
На каждой странице есть фейковая форма с кнопкой.
На каждой странице есть список похожих страниц (всегда статичный, а не рандомный список, видимо заранее выбирается по определенной формуле, зависящей от исходной страницы).
Ищу человека, кто сделает мне такой же базовый сайт на Laravel.
1. Сайт мультиязычный. С админкой, где можно добавлять языки и редактировать фразы.
2. Возможность в админке создать пул страниц, где я указывую первые две буквы, и последние две буквы.
И в базе генерируется список всех записей вида (первые две буквы)(9 цифр)(последние две буквы) - алгоритм генерации цифр предоставлю.
3. Как только записи в базе сгенерировались - страницы сразу становятся доступны на сайте.
4. Дизайна нет, просто верстка на Бутстрап 4 по примеру с того сайта.
Дальше будет доработка доп.функционала.
Но пока достаточно сделать минимум, а доработать потом.
Прошу написать ваши предложения по цене и срокам за подобного рода проект.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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