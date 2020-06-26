Разработка формы записи и расписания посещений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки535 просмотров

Задача

Сайт музея на Битрикс, необходимо создать форму записи на сайте, с отображением расписания посещений и отправкой уведомлений работникам музея о записавшихся на экскурсию

Обязательные требования

На сайте должна появиться страница с формой записи, отправляющая уведомления об успешной записи на экскурсию посетителю, а также работнику музея о времени предполагаемого посещения музея посетителем

Возможны дополнительные требования, цена договорная

5 лет назад
guest_15931768487225
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад