Разработка формы записи и расписания посещений

Задача

Сайт музея на Битрикс, необходимо создать форму записи на сайте, с отображением расписания посещений и отправкой уведомлений работникам музея о записавшихся на экскурсию

Обязательные требования

На сайте должна появиться страница с формой записи, отправляющая уведомления об успешной записи на экскурсию посетителю, а также работнику музея о времени предполагаемого посещения музея посетителем

Возможны дополнительные требования, цена договорная