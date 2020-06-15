Исправить программу учёта, чтобы работала на Android 10

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Программа работает прекрасно на планшете Samsung с версией Android - 7. На планшете Samsung 10 всё работает кроме отправки данных. Объясняю что такое отправка данных. В списке дат долгий тап на одной из дат вызывает меню (рис 1), в нём нажатие одного из выделенных пунктов формирует файл на карте памяти или хранилище и показывает экран из рис 2. В нём набирается e-mail, нажимается кнопка сверху справа. (Этот e-mail запоминается программой и в дальнейших отправках автоматически уже набран. Отдельно для каждого вида отправки). После этого выходит окно, как в рис 3. И там уже можно выбрать программу в которую передать файл. Так вот начиная с Андроида 8 формирование файла происходит, но окно отправки не появляется. Похоже какое-то маленькое изменение поломало этот момент. Надо исправить, чтобы работало во всех андроидах и главным образом на 10.

Предоставить исправленный APK вместе с новыми исходниками.

Просьба писать только недорогим программистам, здесь нужно небольшое исправление. Просьба сразу озвучивать цену и платёжную систему.

При этом надо чтобы ничего другого не поломалось.

Исходники здесь - https://dropmefiles.com/PinzA

Android
5 лет назад
Eugen84
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pavels_81
Павел 
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