Исправить программу учёта, чтобы работала на Android 10

Программа работает прекрасно на планшете Samsung с версией Android - 7. На планшете Samsung 10 всё работает кроме отправки данных. Объясняю что такое отправка данных. В списке дат долгий тап на одной из дат вызывает меню (рис 1), в нём нажатие одного из выделенных пунктов формирует файл на карте памяти или хранилище и показывает экран из рис 2. В нём набирается e-mail, нажимается кнопка сверху справа. (Этот e-mail запоминается программой и в дальнейших отправках автоматически уже набран. Отдельно для каждого вида отправки). После этого выходит окно, как в рис 3. И там уже можно выбрать программу в которую передать файл. Так вот начиная с Андроида 8 формирование файла происходит, но окно отправки не появляется. Похоже какое-то маленькое изменение поломало этот момент. Надо исправить, чтобы работало во всех андроидах и главным образом на 10.

Предоставить исправленный APK вместе с новыми исходниками.

Просьба писать только недорогим программистам, здесь нужно небольшое исправление. Просьба сразу озвучивать цену и платёжную систему.

При этом надо чтобы ничего другого не поломалось.

Исходники здесь - https://dropmefiles.com/PinzA