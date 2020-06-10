Разработка мобильного приложения на Flutter

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Закрыт3 заявки848 просмотров

Имеется кликабельный прототип мобильного приложения, которое необходимо разработать.

Желательно уверенное знание всего цикла разработки приложений на Flutter.

Требуется опыт успешного запуска минимум одного приложения на iOS и Android.

Прошу указать ссылки на проекты и/или портфолио в небольшой анкете. Спасибо.

https://docs.google.com/forms/d/1w8BRBjuwjegmX1EqUNjXiAP2_o2NzVTc18m-gQsm2-o

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