Здравствуйте! Мобильное приложение по реализации товаров Заполните пожалуйста смету И приложите пожалуйста своё портфолио Спасибо спасибо!
Разработка мобильного приложения на Flutter
Имеется кликабельный прототип мобильного приложения, которое необходимо разработать.
Желательно уверенное знание всего цикла разработки приложений на Flutter.
Требуется опыт успешного запуска минимум одного приложения на iOS и Android.
Прошу указать ссылки на проекты и/или портфолио в небольшой анкете. Спасибо.
https://docs.google.com/forms/d/1w8BRBjuwjegmX1EqUNjXiAP2_o2NzVTc18m-gQsm2-o
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуются услуги разработчика приложений для мобильных устройств на Android. Срочно нужно несложное приложение на ОС Android. Название приложения «Дорога». Суть такая, пользователь заходит в приложение, вводит логин и пароль, дальше обучение (как и что сделать, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Необходимо реализовать приложение в котором введённый адрес если он существует можно было выставить как предложение (кнопку) нажав на которую можно перейти в профиль выставившего данное предложение(кнопку). 2. Все пользователи могут видеть предложение(кнопку). ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется: 1. Сайт whatisgood.ru 2. Приложение для android (версии 5+) Приложение собрано на android studio и является полной копией мобильной версии сайта. Необходимо сделать: 1. Приложение для ios, полная копия мобильной версии ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать мобильное приложение на двух платформах по типу JOOMМобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Для разработки мобильного приложения нужен Flutter разработчик. Детали - реальному кандидату. В ответе просьба написать о своем опыте работы с Flutter, а также предоставить примеры выполненых работ.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Задача нужен человек который умеет создавать приложения для android примеры приложений смогу скинуть на почту .Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Вместо рожиц будут очки. Сначала нужен mvp - без дизайна, сухой функционал с маской одной пары очков. Функционал: - выбрать размер очков (очки увеличиваются или уменьшаются) - спустить/поднять очки по переносице. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения с использованием сервисов Firebase Authorization, Firebase Realtime Database, Firebase Storage, Firebase Cloud Messaging, а также с возможностью обработки данных на собственном сервере (PHP или Node.js). Приложение ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад