Нужно проработать адаптацию, сейчас все сделано по большие экраны www.figma.com/file/wmfA3p...
Мобильное приложение по продажам
Здравствуйте!
Мобильное приложение по реализации товаров
Заполните пожалуйста смету
И приложите пожалуйста своё портфолио
Спасибо спасибо!
Заявки фрилансеров
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