Нужно проработать адаптацию, сейчас все сделано по большие экраны www.figma.com/file/wmfA3p...
Приложение для ios и android
Имеется:
1. Сайт whatisgood.ru
2. Приложение для android (версии 5+)
Приложение собрано на android studio и является полной копией мобильной версии сайта.
Необходимо сделать:
1. Приложение для ios, полная копия мобильной версии сайта.
2. Реализовать функционал оповещений для обоих приложений ios и android.
Подробнее о функционале оповещений:
На сайте регулярно выходят статьи. Оповещение в приложении должно представлять собой:
1. Появление цифры на иконке приложения. Цифра - счётчик непросмотренных новый статей на сайте. Счётчик обнуляется, если было открыто приложение.
2. Уведомление под шторкой телефона, где должны отображаться атрибуты статьи: картинка, заголовок, короткий текст. Каждая новая статья - приходит новое уведомление.
3. Как приложению отследить то, что появилась новая статья - через механизм RSS или ваши варианты. Сайт на wordpress. API у него нет. Дополнительные тяжёлые плагины, гуляющие в интернете, устанавливать не хочется. Нужно придумать универсальный способ отслеживания или написать простенький плагин под эти нужды.
- Дополнительно нужна будет помощь в загрузке приложений в Google Play Market и App Store.
- Исходник приложения android при надобности вышлю.
- Цена договорная, в пределах разумного.
Заявки фрилансеров
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