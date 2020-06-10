Приложение для ios и android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок431 просмотр

Имеется:

1. Сайт whatisgood.ru

2. Приложение для android (версии 5+)

Приложение собрано на android studio и является полной копией мобильной версии сайта.

Необходимо сделать:

1. Приложение для ios, полная копия мобильной версии сайта.

2. Реализовать функционал оповещений для обоих приложений ios и android.

Подробнее о функционале оповещений:

На сайте регулярно выходят статьи. Оповещение в приложении должно представлять собой:

1. Появление цифры на иконке приложения. Цифра - счётчик непросмотренных новый статей на сайте. Счётчик обнуляется, если было открыто приложение.

2. Уведомление под шторкой телефона, где должны отображаться атрибуты статьи: картинка, заголовок, короткий текст. Каждая новая статья - приходит новое уведомление. 

3. Как приложению отследить то, что появилась новая статья - через механизм RSS или ваши варианты. Сайт на wordpress. API у него нет. Дополнительные тяжёлые плагины, гуляющие в интернете, устанавливать не хочется. Нужно придумать универсальный способ отслеживания или написать простенький плагин под эти нужды.

  • Дополнительно нужна будет помощь в загрузке приложений в Google Play Market и App Store.
  • Исходник приложения android при надобности вышлю.
  • Цена договорная, в пределах разумного.
AndroidiOSWordPress
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ArtLis
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