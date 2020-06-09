Создать мобильное приложение под iOS и Android

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Закрыт11 заявок450 просмотров

В службу доставки еды нужен специалист, который создаст мобильное приложение под iOS и Android по типу glovo Оплата и сроки оговариваются индивидуально. 

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