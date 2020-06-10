Здравствуйте! Мобильное приложение по реализации товаров Заполните пожалуйста смету И приложите пожалуйста своё портфолио Спасибо спасибо!
Яндекс карты API
1. Необходимо реализовать приложение в котором введённый адрес если он существует можно было выставить как предложение (кнопку) нажав на которую можно перейти в профиль выставившего данное предложение(кнопку).
2. Все пользователи могут видеть предложение(кнопку).
3. Возможность просмотра указанного адреса на карте.
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