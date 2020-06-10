Яндекс карты API

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Закрыт3 заявки614 просмотров

1. Необходимо реализовать приложение в котором введённый адрес если он существует можно было выставить как предложение (кнопку) нажав на которую можно перейти в профиль выставившего данное предложение(кнопку). 

2. Все пользователи могут видеть предложение(кнопку).

3. Возможность просмотра указанного адреса на карте. 

5 лет назад
Nailk
Наиль 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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