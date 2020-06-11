Разработка приложений Android & iOS

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Закрыт12 заявок489 просмотров

Доброго дня.

Требуется разработка приложения под Android и iOS

Кафе-ресторан (доставка)

Пример приложений

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.FoodSoul.KandalakshaBentoSushiIRollyPicca

https://apps.apple.com/us/app/id1451221310?ign-mpt=uo%3D4

Но нужно не под сеть заведений а под одно отдельное, но функционал примерно такой же

AndroidiOS
5 лет назад
dotecom
Андрей 
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