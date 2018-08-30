Приложение на Android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок271 просмотр

Добрый день.

Нужно создать приложение с универсальным экраном, на 5 активностей:

-главный экран с картинкой и кнопками "Информация" и "Выбор займа"

-вторая активность со списком займов

-третья активность с условиями по займу

-четвертая активность со списком вопросов

-пятая активность с ответами

Без серверной части, всё в приложении.

Пример: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burenkov.znku

Android
7 лет назад
Artem456
Артем 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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