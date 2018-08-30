ПО для каршеринга – поиск вариантов, доработка, установка

Здравствуйте!

Задача – сделать рабочую систему каршеринга.

Систему где люди могут зарегистрироваться, посмотреть на карте доступные к аренде объекты (машины), взять в аренду с поминутной тарификацией, завершить аренду указав точку на карте где оставляют объект аренды (машину).

Есть 2 пути – найти и доработать существующую систему (код) или сделать самим с нуля.

Вариант с поиском и доработкой предпочтительнее, так как требует меньщие бюджеты на старте проекта.

Можно делать сразу приложение под Android, а можно сделать на вебе. все с минимальным дизайном (просто поля, логотип в шапке, меню с константными страницами типа вопрос-ответ).

От вас полная реализация – поиск, обсуждение, доработка, установка, настройка, запуск, ведение проекта.

Есть одна задача, которую я опишу сразу – gps трекеров в машинах не будет, так что надо реализовать функционал, что бы человек вручную указывал место нахождения машины на карте и добавлял комментарий с описанием при завершении аренды.

Я сам нашел несколько вариантов, которые можно взять за основу. И больше всего мне понравился вариант от IBM – он бесплатный (кроме их облачной платформы) и готов под разные операционки со всем бяк-граундом.

github.com/ibm-watson-iot...

github.com/ibm-watson-iot...

Для начала, в ответ на это задание напишите примерную стоимость работ за бэкэнд и фронтэнд, так что бы система работала и приложение можно было публиковать в Гугл плэй или сайт выводить в бой....

От вас стоимость работ и сроки.

Работа только через сервис безопасной сделки (оплата облака и прочего с нас, разумеется)

Спасибо!