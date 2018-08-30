ПО для каршеринга – поиск вариантов, доработка, установка

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Здравствуйте!  

Задача – сделать рабочую систему каршеринга.  

Систему где люди могут зарегистрироваться, посмотреть на карте доступные к аренде объекты (машины), взять в аренду с поминутной тарификацией, завершить аренду указав точку на карте где оставляют объект аренды (машину). 

Есть 2 пути – найти и доработать существующую систему (код) или сделать самим с нуля.  

Вариант с поиском и доработкой предпочтительнее, так как требует меньщие бюджеты на старте проекта. 

Можно делать сразу приложение под Android, а можно сделать на вебе. все с минимальным дизайном (просто поля, логотип в шапке, меню с константными страницами типа вопрос-ответ). 

От вас полная реализация – поиск, обсуждение, доработка, установка, настройка, запуск, ведение проекта. 

Есть одна задача, которую я опишу сразу – gps трекеров в машинах не будет, так что надо реализовать функционал, что бы человек вручную указывал место нахождения машины на карте и добавлял комментарий с описанием при завершении аренды. 

Я сам нашел несколько вариантов, которые можно взять за основу. И больше всего мне понравился вариант от IBM – он бесплатный (кроме их облачной платформы) и готов под разные операционки со всем бяк-граундом. 

github.com/ibm-watson-iot... 

github.com/ibm-watson-iot... 

Для начала, в ответ на это задание напишите примерную стоимость работ за бэкэнд и фронтэнд, так что бы система работала и приложение можно было публиковать в Гугл плэй или сайт выводить в бой.... 

От вас стоимость работ и сроки. 

Работа только через сервис безопасной сделки (оплата облака и прочего с нас, разумеется) 

Спасибо!

Android
7 лет назад
rusban
Олег 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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