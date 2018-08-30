Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...
ПО для каршеринга – поиск вариантов, доработка, установка
Здравствуйте!
Задача – сделать рабочую систему каршеринга.
Систему где люди могут зарегистрироваться, посмотреть на карте доступные к аренде объекты (машины), взять в аренду с поминутной тарификацией, завершить аренду указав точку на карте где оставляют объект аренды (машину).
Есть 2 пути – найти и доработать существующую систему (код) или сделать самим с нуля.
Вариант с поиском и доработкой предпочтительнее, так как требует меньщие бюджеты на старте проекта.
Можно делать сразу приложение под Android, а можно сделать на вебе. все с минимальным дизайном (просто поля, логотип в шапке, меню с константными страницами типа вопрос-ответ).
От вас полная реализация – поиск, обсуждение, доработка, установка, настройка, запуск, ведение проекта.
Есть одна задача, которую я опишу сразу – gps трекеров в машинах не будет, так что надо реализовать функционал, что бы человек вручную указывал место нахождения машины на карте и добавлял комментарий с описанием при завершении аренды.
Я сам нашел несколько вариантов, которые можно взять за основу. И больше всего мне понравился вариант от IBM – он бесплатный (кроме их облачной платформы) и готов под разные операционки со всем бяк-граундом.
Для начала, в ответ на это задание напишите примерную стоимость работ за бэкэнд и фронтэнд, так что бы система работала и приложение можно было публиковать в Гугл плэй или сайт выводить в бой....
От вас стоимость работ и сроки.
Работа только через сервис безопасной сделки (оплата облака и прочего с нас, разумеется)
Спасибо!
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