React Native iOS App

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Необходимо доработать приложение разработанное на React Native для корректного отображения в iphone X.

iOSReact Native
7 лет назад
fimak
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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