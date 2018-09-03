Немного допилить Android-приложение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки162 просмотра

Здравствуйте.    

У сайта имеется свое WebView приложение, нужно его доработать.    

Подробности в файле.   

Оплата по факту на WMR, Киви или ЯД. Либо Эскроу    

Оставляйте skype если его нет в профиле.    

Спасибо.    

Android
7 лет назад
davgarik
Игорь 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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