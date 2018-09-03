Доработка мобильного приложения Android

Есть небольшое приложение, в нём надо сделать:

1. SSL pinning - сохранять SSL сертификат нашего API доступного по HTTPS, с которым общается приложение, после первого соединения и в дальнейшем использовать для соединения только его (если другой сертификат то ругаться). По достижении даты экспирации сертификата скачивать новый сертификат.

2. Встроить чат JivoSDK в пункт меню. Надо чтобы просто вызывался чат для поддержки.

3. Другие мелкие исправления, о них отдельно

Сделать желательно на этой неделе.

Исходники кандидатам.

Пишите пожалуйста сразу:

1. Оценку стоимости пп.1 и 2

2. Успеете ли на этой неделе

3. Условия оплаты