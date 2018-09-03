Написать приложение на iPhone

Публиковал проект ранее. Программист выполнил проект, он был рабочий. Но был проверен только на малом количестве данных. На большом начал глючить, а программист уже не доступен. Вот текст проекта: Необходимо доработать программу ...
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