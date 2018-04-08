Доброго времени суток! Необходимо сегодня создать каталог жанр книг. Плагин базы книг от ЛитРес уже установлен, только надо в левом сайдбаре создать каталог жанров такой же как здесь ruslib.net Список книг после выбора жанр будет точно такой как ...