Специалист Adobe Character Animator - подготовить к анимации персонаж

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Закрыт2 заявки614 просмотров

Добрый день!

Есть готовое изображение – рисунок персонажа. Человек - руки-ноги, голова))

Нужно сделать полностью готовую к анимации заготовку этого персонажа в Adobe Character Animator – с которой мы потом сможем продолжить работу в этой программе.

5 лет назад
Pilotazh
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