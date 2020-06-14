Есть готовый набор моделей и обьектов, для которых необходимо разработать, ( или кастомизировать существующие) эффекты. ТЗ с описанием и сценарием, а так же примерами отправим исполнителям для оценки. Спасибо!
Специалист Adobe Character Animator - подготовить к анимации персонаж
Добрый день!
Есть готовое изображение – рисунок персонажа. Человек - руки-ноги, голова))
Нужно сделать полностью готовую к анимации заготовку этого персонажа в Adobe Character Animator – с которой мы потом сможем продолжить работу в этой программе.
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