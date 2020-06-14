Специалист Adobe Character Animator - подготовить к анимации персонаж

Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/ В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) ...