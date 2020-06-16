VFX Artist для подготовки эффектов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки531 просмотр

Есть готовый набор моделей и обьектов, для которых необходимо разработать, ( или кастомизировать существующие) эффекты. ТЗ с описанием и сценарием, а так же примерами отправим исполнителям для оценки. Спасибо!

5 лет назад
mostovenko
Николай 
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