Анимировать персонажа

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Закрыт23 заявки848 просмотров

Нужно анимировать персонажа, чтобы это выглядело примерно так.

https://images.app.goo.gl/E94P3zKZu9tp9Ce96

5 лет назад
zloblet
Павел 
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