Всем привет! Требуется анимировать логотип для вставки в видео. Звуки на ваш выбор. 2-3 секунды максимум. Для стандартных постов в Instagram + для сторис. Фон белый. Тени не нужны. Делаю выбор по стоимости, ...
Музыка к анимации
Нужна одна или несколько мелодий для небольшого мультфильма, жанр- стимпанк
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