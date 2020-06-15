Разработать видеоролик конкурса для instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок918 просмотров

Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/

В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) динамически движется. Задача пользователя сделать скриншот экрана в нужный момент, когда картинка слилась воедино и получилось что-то. Не пазл, но по типу наложения картинок. А так же если есть идеи, предлагайте, обязательно это будет оплачено.

Соответственно этот скриншот пользователь отправляет нам в личные сообщения и менеджер выдает какой-то подарок. Но это уже не суть.

Тут для вас поле для фантазии, но изначально концепцию согласовывать, чтобы потом не было кучи правок, которые ни нам, ни вам не нужны.

5 лет назад
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