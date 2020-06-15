нужена видео анимация для рекламы в фэйсбуке примерно такая https://www.facebook.com/watch/?v=563232911245784
Разработать видеоролик конкурса для instagram
Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/
В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) динамически движется. Задача пользователя сделать скриншот экрана в нужный момент, когда картинка слилась воедино и получилось что-то. Не пазл, но по типу наложения картинок. А так же если есть идеи, предлагайте, обязательно это будет оплачено.
Соответственно этот скриншот пользователь отправляет нам в личные сообщения и менеджер выдает какой-то подарок. Но это уже не суть.
Тут для вас поле для фантазии, но изначально концепцию согласовывать, чтобы потом не было кучи правок, которые ни нам, ни вам не нужны.
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