Ролик

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка223 просмотра

5 дней

5 лет назад
annastankevich
Анна 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$400
20 дней
Ролик приняли с первого раза без единой итерации правок. Разработчик справился с заданием, даже несмотря на то, что озвучку мы сделали на немецком языке. Исполнителя рекомендую. https://www.facebook.com/versand24/posts/2040180549459526
Анна, спасибо за работу! Буду рад с вами работать впредь)

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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