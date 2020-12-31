Магия анимации...

Я специализируюсь на изготовлении видеороликов различного направления и

сложности. Разрабатываю видеоролики более 7 лет. Работаю как со студиями, так и напрямую с заказчиками. Работаю с крупными компаниями: Сеть гипермаркетов «Твой Дом», «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI»и т.д.

Успехии достижения:

· Принимал участие в создании сериала «Посольство» (постпродакшн, спецэффекты)

· Постпродакшн в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!»

· Принимал участие в создании видеопроекции на лед открытия кубка «Газпром Нефть» KHL – 2018.

· Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для«Восточного экономического форума – 2018»

· Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для «WorldskillsRussia – 2019»

Принимал участие в крупных проектах компаний «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI».

Работаю в программах:

· Adobe After Effects

· Adobe Premier Pro

· Adobe Photoshop

· Adobe Illustrator

· Adobe Audition

· Cinema 4D

Имеется опыт разработки сценариев.

Буду рад сотрудничеству с Вами.

E-mail: [email protected]

Skype: shuben_82

Телеграм: @animaonline24 (t.me/animaonline24)