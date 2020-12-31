Anima24

Сергей Шубин Anima24

 
41 годРоссия/Саранск
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Магия анимации...

Я специализируюсь на изготовлении видеороликов различного направления и

сложности. Разрабатываю видеоролики более 7 лет. Работаю как со студиями, так и напрямую с заказчиками. Работаю с крупными компаниями: Сеть гипермаркетов «Твой Дом», «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI»и т.д.

 

Успехии достижения:

·       Принимал участие в создании сериала «Посольство» (постпродакшн, спецэффекты)

·       Постпродакшн в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!»

·       Принимал участие в создании видеопроекции на лед открытия кубка «Газпром Нефть» KHL – 2018.

·       Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для«Восточного экономического форума – 2018»

·       Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для «WorldskillsRussia – 2019»

Принимал участие в крупных проектах компаний «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI».

Работаю в программах:

·       Adobe After Effects

·       Adobe Premier Pro

·       Adobe Photoshop

·       Adobe Illustrator

·       Adobe Audition

·       Cinema 4D

Имеется опыт разработки сценариев.

Буду рад сотрудничеству с Вами.

E-mail: [email protected]

Skype: shuben_82

Телеграм: @animaonline24 (t.me/animaonline24)

IllustratorPhotoshopAfter EffectsИнфографика
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$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
9 баллов
3 года назад
Создание анимации для сайта
все хорошо
Все устраивает. Можно работать!
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга