Я специализируюсь на изготовлении видеороликов различного направления и
сложности. Разрабатываю видеоролики более 7 лет. Работаю как со студиями, так и напрямую с заказчиками. Работаю с крупными компаниями: Сеть гипермаркетов «Твой Дом», «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI»и т.д.
Успехии достижения:
· Принимал участие в создании сериала «Посольство» (постпродакшн, спецэффекты)
· Постпродакшн в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!»
· Принимал участие в создании видеопроекции на лед открытия кубка «Газпром Нефть» KHL – 2018.
· Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для«Восточного экономического форума – 2018»
· Разрабатывал инфографику на видеоэкраны для «WorldskillsRussia – 2019»
Принимал участие в крупных проектах компаний «Роснефть», «Лукоил», «Газпром Нефть», «Okko», «MSI».
Работаю в программах:
· Adobe After Effects
· Adobe Premier Pro
· Adobe Photoshop
· Adobe Illustrator
· Adobe Audition
· Cinema 4D
Имеется опыт разработки сценариев.
Буду рад сотрудничеству с Вами.
E-mail: [email protected]
Skype: shuben_82
Телеграм: @animaonline24 (t.me/animaonline24)
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