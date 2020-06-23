Доделать ролик или сделать заново

Задача: сделать ролик, рассказав о разработанном сайта. Типа видеопрезентация сайта.Я начал работать с человеком, но он не может доделать по объективным причинам, от него независящим.

В целом, мне нравится что получилось и можно только доделать оставшиеся части из сценария.

Или сделать с нуля.

Вот сценарий: https://docs.google.com/document/d/1J_Tx5H-iEPoToQ0KgUiEzWLYaTY0PRqROYe-bDu-keo/edit?usp=sharing

Вот то что по нему получилось: https://drive.google.com/drive/folders/1kwnxVZmTylT098FSIDs7QWEvIxZZwlN_?usp=sharing