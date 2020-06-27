Создать анимационный ролик

$185
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт15 заявок951 просмотр

ТЗ 

Создать имиджевый анимационный ролик с использованием готовых, отрисованных образов для образовательной программы  

Хронометраж видеоролика- до 4 минут 

Формат HD 1920 x 1080p 16:9 

2-х канальный стерео звук  

будет озвучка профессиональным диктором+ фоновая музыка  

Каналы распространения – сайт, ютуб 

Цель – рассказать о эксперте и компании  

Примеры понравившихся видеороликов –  

www.youtube.com/watch?v=K... 

www.youtube.com/watch?v=2... 

www.youtube.com/watch?v=1...

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