Нужно создать шаблон в Apple Motion по примеру проекта для After Effect.Конечный файл должен открываться в Final Cut Pro. В нем должна быть возможность кастомизации текста, фото и логотипов по аналогии с оригинальным проектом After ...
Видео-презентация как у Apple
Нужно делать 20ти секундную видео-презентацию для Instagram Stories разрещением 1080 на 1920.
Вот пример презенетации, хотелось бы точно так же, только со своим текстом - https://www.youtube.com/watch?v=SQIbeAk-bFA
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