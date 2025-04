Моушн дизайн в Apple Motion 5 (нужно сделать копию AE проекта)

Нужно создать шаблон в Apple Motion по примеру проекта для After Effect.Конечный файл должен открываться в Final Cut Pro. В нем должна быть возможность кастомизации текста, фото и логотипов по аналогии с оригинальным проектом After Effects. Так же должна быть возможность менять шрифты, цвета элементов и заднего фона.Примеры того, что нужно получить находятся по этой ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1-Jo_8unXyXidjQGxBq3bJ8Bx7vdKF4CNФинальный файл должен быть копией исходного проекта After Effect. Визуальное сходство должно быть 95%-100% по возможности реализации в Apple Motion. Проект After Effects и все исходники предоставляются.По этой ссылке можно найти видео уроки, как работать в Apple Motion.https://www.youtube.com/playlist?list=PLR3Lb-klios_v1XI93py1ljFJeu9mYdYAПо этой ссылке можно найти инструкцию как сохранять проект Apple Motion в шаблон для Final Cut Pro.https://youtu.be/bm0DaIDCRhoПроект в Apple Motion зодаем с параметрами:Preset: 4K - Ultra HD;Resolutions: 3840x2160;Frame Rate: 30 fps;

ОЧЕНЬ ВАЖНО:Не предлагать сделать в АЕ.

Финальный продукт - проект Apple Motion который так же будет работать в Final Cut Pro X.

Финальный продукт - именно рабочий проект, а не отрендеренное видео.