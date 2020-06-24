Код для мультимедийного пособия, Action Script 3.0

Заплачу до 4000 р. Работа для курсовой по дизайну. Имеются файлы в формате Fla, работа делается в Adobe animateAdobe Flash.

Нужны переходы в разделы, переключения по кнопкам, закрытие, простая анимация (затухание, перемещение вверх-вниз). Необходимо подставить музыку. Сроки ограничены – чем быстрее, тем лучше, 28.06 максимум.

Сразу скажу, пособие небольшое.

Главный экран с тремя кнопками в три раздела. Один раздел – галерея, где по стрелочкам должны меняться "слайды" и включаться анимация на этих слайдах (короче, это не фотки), слайдов 5 штук. Второй раздел – три кнопки на экране, наводишь/тыкаешь на них и появляется блок текста. Третий раздел пока не придумала, но скорее всего будет что-то типа простенькой галереи с парой обычных фоток.

Прикладываю скрин главного экрана для примерного видения работы.

Я студент, так что заплатить большую сумму не смогу, работа эта не должна быть блестящей, она просто должна работать со всеми этими кнопками :)