3D видео ролик на 45 секунд

Нам необходимо сделать качественную анимацию, с хорошими переходами, появлениями, возможно с вашими улучшениями. Требуется высокий уровень на выходе, за 8-15 секунд. При этом следует взять во внимание, что в дальнейшем, эта анимация будет реализовываться в ...