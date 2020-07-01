3D видео ролик на 45 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки356 просмотров

Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд

озвучка предоставляется

это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом

На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. На все срок 2 месяца.

5 лет назад
lexluthor01
Алексей 
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