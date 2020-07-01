Здравствуйте, Есть сайт, где хочется видеть вот такую анимацию https://codepen.io/zadvorsky/pen/BKJQep c другим предложением в начале и вместо острых осколков мягкие полосы (ассоциация со снегом)
3D видео ролик на 45 секунд
Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд
озвучка предоставляется
это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом
На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. На все срок 2 месяца.
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