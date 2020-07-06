Сделать анимационное видео

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Закрыт10 заявок436 просмотров

Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты

Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharing

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