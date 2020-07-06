есть сценарий для ролик примерная продолжительность ролика 1.5-2 минуты. Тз предоставил. нужно сделать похожее на https://yadi.sk/i/_TpvlP0EwKpnIw. Оплата только после ролика.
Сделать анимационное видео
Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты
Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужны высоко детализированные живые картинки в стиле игры "Поиск предметов" Тема: Япония Рисунков нет, перед анимацией их нужно нарисовать: matte painting анимация деталей по таймингу анимация деталей ...Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно заменить вражеских персонажей на тех которые я предлагаюАнимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд озвучка предоставляется это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. ...Анимация4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Есть сайт, где хочется видеть вот такую анимацию https://codepen.io/zadvorsky/pen/BKJQep c другим предложением в начале и вместо острых осколков мягкие полосы (ассоциация со снегом)Анимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад
требуется интересная анимация на 3-4 сек подписка колокол лайк подробности при обсуждении заказаАнимация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам необходимо сделать качественную анимацию, с хорошими переходами, появлениями, возможно с вашими улучшениями. Требуется высокий уровень на выходе, за 8-15 секунд. При этом следует взять во внимание, что в дальнейшем, эта анимация будет реализовываться в ...Анимация11 заявокЗакрыт5 лет назад