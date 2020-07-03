Нужно создать анимационный ролик для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки400 просмотров

есть сценарий для ролик примерная продолжительность ролика 1.5-2 минуты. Тз предоставил. нужно сделать похожее на https://yadi.sk/i/_TpvlP0EwKpnIw.  Оплата только после ролика.

5 лет назад
pushkinmaksim333
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