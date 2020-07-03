5 креативов для таргета в Инсте

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки253 просмотра

Доброго дня

Нужно сделать 5 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд

ТЗ с текстом и фото предоставлю

Нужно добавить анимации и позитивные анимированные стикеры

Тема: подготовка к родам. Авторский блог

Срок 1 день

Прошу присылать ссылки на ваши работы максимально приближенные к тематике

5 лет назад
bigkir
Кирилл 
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