Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharing
5 креативов для таргета в Инсте
Доброго дня
Нужно сделать 5 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд
ТЗ с текстом и фото предоставлю
Нужно добавить анимации и позитивные анимированные стикеры
Тема: подготовка к родам. Авторский блог
Срок 1 день
Прошу присылать ссылки на ваши работы максимально приближенные к тематике
Заявки фрилансеров
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