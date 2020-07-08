Интро

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок401 просмотр

анимация-логотипа интро, в начале видео,без каких либо шаблонов, сделать интро, с тематикой по рыбалке, канал называется "Иван Чурилов", идея такая: сделать анимацию под водой, в которой плавают рыбы,водоросли,и подплывает рыба и переход на наш логотип под самой водой, также надпись под логотипом , "приятного просмотра!"

5 лет назад
guest_15941835400453
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ян
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Борис
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Стынкэ
 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
5 лет назад
Николай
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Кирилл
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимационный ролик на 10,20,30 минут.

    Анимация,ролик с сюжетом и спецэффектами. пример по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lZET9-6SyXE&amp;list=PLql4_CvOvW9_UHcqy1EwJN6IslUdSKjg2&amp;index=10 бюджет неограничен,зависит от стараний художника.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 5 креативов для таргета в Инсте

    $35

    Доброго дня Нужно сделать 5 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд ТЗ с текстом и фото предоставлю Нужно добавить анимации и позитивные анимированные стикеры ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать анимационное видео

    Создать видео ролик по сценарию длительностью 2 минуты Тема: презентация онлайн курса для парикмахеров https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uBdlijDzEqIQEDJYtMJ6QJixGKNJYJLKDHkgAg8Hl4k/edit?usp=sharing

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимированные картинки в стиле игр "Поиск предметов"

    $1000

    Здравствуйте! Нужны высоко детализированные живые картинки в стиле игры "Поиск предметов" Тема: Япония Рисунков нет, перед анимацией их нужно нарисовать: matte painting анимация деталей по таймингу анимация деталей ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D видео ролик на 45 секунд

    Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд озвучка предоставляется это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад