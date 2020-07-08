Анимация,ролик с сюжетом и спецэффектами. пример по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lZET9-6SyXE&list=PLql4_CvOvW9_UHcqy1EwJN6IslUdSKjg2&index=10 бюджет неограничен,зависит от стараний художника.
Интро
анимация-логотипа интро, в начале видео,без каких либо шаблонов, сделать интро, с тематикой по рыбалке, канал называется "Иван Чурилов", идея такая: сделать анимацию под водой, в которой плавают рыбы,водоросли,и подплывает рыба и переход на наш логотип под самой водой, также надпись под логотипом , "приятного просмотра!"
Заявки фрилансеров
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