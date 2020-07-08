анимация-логотипа интро, в начале видео,без каких либо шаблонов, сделать интро, с тематикой по рыбалке, канал называется "Иван Чурилов", идея такая: сделать анимацию под водой, в которой плавают рыбы,водоросли,и подплывает рыба и переход на наш логотип под самой водой, также надпись под логотипом , "приятного просмотра!"