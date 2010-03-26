Merlyn

Стынкэ Валентин Merlyn

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстальщик-дизайнер

Опыт работы в полиграфии - более 13 лет. От газет до билбордов, от одноцвета до хексакрома, выборочная лакировка, резка, тиснение и т.д.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн буклета
рекомендую прекрасный исполнитель
snusmurik
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Перевести картинку в вектор
Все хорошо сделал. Качественно и в срок!
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Ответный отзыв
manadger23
Рогозина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Подготовить файл к печати
Сотрудничеством с Валентином довольны, все пояснил и исправил в приемлимый для нас срок.
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Ответный отзыв
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$220
10 баллов
15 лет назад
Буклет для фирмы
Все было сделано быстро, качественно и в срок. Какие-то изменения вносились без проблем и с пониманием. Профессиональный подход и отличное понимание задачи. Обработка фотографий на отличном уровне. Обязательно продолжим сотрудничество! Большое спасибо.
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Ответный отзыв
camry99
53 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Каталог
Валентин отличный специалист.Мной была заказана верстка и дизайн каталога.Все выполнено точно в срок ,без лишних вопросов, на превосходном уровне.Буду обращаться только к нему.Рекомендую
Очень хорошо поработали с Владимиром. Все вопросы решались быстро, включая оплату. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#69
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#150
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#244
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#318
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#490
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#914
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#1400
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