Верстальщик-дизайнер
Опыт работы в полиграфии - более 13 лет. От газет до билбордов, от одноцвета до хексакрома, выборочная лакировка, резка, тиснение и т.д.
Портфолио
- Векторные иллюстрации поз йоги161 просмотр
- Образовательная анимация127 просмотров
- Реклама в Facebook129 просмотров
- Реклама в Facebook122 просмотра
- Каталог PSBox (Подарки со смыслом)1804 просмотра
- Каталог "Shoppi"521 просмотр
- Поделки из бумаги для детского журнала629 просмотров
- Настольные игры для детского журнала712 просмотров
- Верстка детского журнала "Spiridusii"1203 просмотра
- Верстка детского журнала "Spiridusii"1166 просмотров
- Дизайн обложек для серии книг432 просмотра
- Каталог косметологической аппаратуры337 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
рекомендую прекрасный исполнитель
$5
10 баллов
15 лет назад
Все хорошо сделал. Качественно и в срок!
$20
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничеством с Валентином довольны, все пояснил и исправил в приемлимый для нас срок.
$220
10 баллов
15 лет назад
Все было сделано быстро, качественно и в срок. Какие-то изменения вносились без проблем и с пониманием. Профессиональный подход и отличное понимание задачи. Обработка фотографий на отличном уровне. Обязательно продолжим сотрудничество! Большое спасибо.
$100
10 баллов
15 лет назад
Валентин отличный специалист.Мной была заказана верстка и дизайн каталога.Все выполнено точно в срок ,без лишних вопросов, на превосходном уровне.Буду обращаться только к нему.Рекомендую
Ответный отзыв
Очень хорошо поработали с Владимиром. Все вопросы решались быстро, включая оплату. Сотрудничеством остался доволен.
Верстка полиграфии
6 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#69
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#150
Анимация
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#244
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#318
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#490
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#914
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#1400