Рисунки для журнала

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Завершен10 заявок336 просмотров

Необходимо выполнить пару илюстраций для детского журнала на планшете. Предлагайте свои цены за А4 и показывайте работы в портфолио.

15 лет назад
Merlyn
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

j-jam
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
rina19
Ирина 
62 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Отличные работы
Рекомендую обращаться.

Заявки фрилансеров

j-jam
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
rina19
Ирина 
62 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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