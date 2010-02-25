Необходима разработка шапок и логотипов для 3 сайтов, все спортивной тематики. Ссылки скину для исполнителя, который предложит интересные условия Желательный исполнитель Крылов Алексей (frost25)
Векторизация карт
Нужно векторизировать карту Киевской области в формат пригодный для загрузки в GPS навигатор серии Garmin GPSMAP 60. Масштаб 2 км. Исходный файл - растровая карта Киевской области (могу скинуть ссылку откуда стянуть), спутниковая съемка.
Если возможно, указывайте ссылки на проделанные работы.
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