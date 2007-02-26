Цель: через постоянную или удалённую работу применить свои навыки и качества.

Интересующие должности: программист, программист баз данных, веб-программист,

разрабтчик.

Свободное владение компьютером: PC-совместимый.

Языки разработки, технологии и програмное обеспечение:

HTML, Perl, Delphi, C++, CGI, SQL, Photoshop, Corel Draw,

ApacheWebServer, *nix (на уровне пользователя)

Специальность: программист-аналитик

Образование:

Незаконченное высшее:

Киевский Политехнический Институт,

Факультет Информатики и Вычислительной Техники

Специализация: автоматизация управления в технических системах

Полное среднее:

Специализированная школа №71, г. Киева

Опыт работы: 4 года.