Цель: через постоянную или удалённую работу применить свои навыки и качества.
Интересующие должности: программист, программист баз данных, веб-программист,
разрабтчик.
Свободное владение компьютером: PC-совместимый.
Языки разработки, технологии и програмное обеспечение:
HTML, Perl, Delphi, C++, CGI, SQL, Photoshop, Corel Draw,
ApacheWebServer, *nix (на уровне пользователя)
Специальность: программист-аналитик
Образование:
Незаконченное высшее:
Киевский Политехнический Институт,
Факультет Информатики и Вычислительной Техники
Специализация: автоматизация управления в технических системах
Полное среднее:
Специализированная школа №71, г. Киева
Опыт работы: 4 года.
Портфолио
- El-Capitan, снаряжение для туризма и альпинизма416 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
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Системное администрирование
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Служба поддержки
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