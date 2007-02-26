dreamer_bk

Олег Можаровский dreamer_bk

 
39 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Цель: через постоянную или удалённую работу применить свои навыки и качества.

Интересующие должности: программист, программист баз данных, веб-программист,

разрабтчик.

Свободное владение компьютером: PC-совместимый.

Языки разработки, технологии и програмное обеспечение:

HTML, Perl, Delphi, C++, CGI, SQL, Photoshop, Corel Draw,

ApacheWebServer, *nix (на уровне пользователя)

Специальность: программист-аналитик

Образование:

Незаконченное высшее:

Киевский Политехнический Институт,

Факультет Информатики и Вычислительной Техники

Специализация: автоматизация управления в технических системах

Полное среднее:

Специализированная школа №71, г. Киева

Опыт работы: 4 года.

HTMLDelphiPerl
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Отзывы заказчиков
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Курсовая работа по микропроцессорам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
den6667
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Нужен специалист, по написанию грамотного ТЗ.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ukvendor2006
Гость 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
$25
10 баллов
17 лет назад
Написать полное техническое задание
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
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Служба поддержки
нет отзывов
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