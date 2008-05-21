Курсовая работа по микропроцессорам

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Завершен1 заявка215 просмотров

Предмет - Микропроцессоры и микроЭВМ.

Есть план (в приложении).

Для написания программы потребуется (возможно) интегрируемая среда Keil uVision, есть её дистрибутив.

Также есть методическое пособие по выполнению и уже выполненная работа, но по другому заданию.

Объем - 15 листов. Срок - 22 мая.

Пожалуйста, сразу указывайте свою цену.

17 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dreamer_bk
41 год
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Написали что хотят, как хотят, в какой срок хотят. По ходу выполнения давали корректирующие уточнения не влияющие на выполнение самой работы. Было приятно и интересно работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

dreamer_bk
41 год
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад