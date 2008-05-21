Курсовые срок до 02.06.08
Курсовая работа по микропроцессорам
Предмет - Микропроцессоры и микроЭВМ.
Есть план (в приложении).
Для написания программы потребуется (возможно) интегрируемая среда Keil uVision, есть её дистрибутив.
Также есть методическое пособие по выполнению и уже выполненная работа, но по другому заданию.
Объем - 15 листов. Срок - 22 мая.
Пожалуйста, сразу указывайте свою цену.
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