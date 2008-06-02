Решите задачу параметрического программирования: Задачи в приложении. Работа нужна к пятнице.
Несколько легких задач по теории вероятности
Подробности в приложении.
Сделать нужно за сегодня.
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