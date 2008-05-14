Написать курсовик по образцу на C++

Есть готовая программа C++ (проект Visual studio) там реализован синтаксический анализатор, то есть программа анализирует текст на С++ и находит синтаксические ошибки.

Необходимо написать такой же анализатор для языка HTML и чтобы он конвертировал его в формат XHTML удовлетворяющий формату XML - что это такое я напишу.

Более подробно при переписке.