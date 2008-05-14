Написать курсовик по образцу на C++

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки269 просмотров

Есть готовая программа C++ (проект Visual studio) там реализован синтаксический анализатор, то есть программа анализирует текст на С++ и находит синтаксические ошибки.

Необходимо написать такой же анализатор для языка HTML и чтобы он конвертировал его в формат XHTML удовлетворяющий формату XML - что это такое я напишу.

Более подробно при переписке.

HTML
17 лет назад
pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров