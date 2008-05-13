Тесты по обработке эксперементальных данных

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка173 просмотра

Имеются Тесты по обработке эксперементальных данных из 25 вопросов, требуется проверка правильности ответов на эти вопросы и доставить ответы на отсутствующие.

Все во вложении.

17 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров