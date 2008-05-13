Нужно выполнить кр по предмету численные методы всего 8 заданий. Работа обязательно требует точных знаний в этой области математики Крайне желательно выполнить весь объем см. аттач 40 за ...
Тесты по обработке эксперементальных данных
Имеются Тесты по обработке эксперементальных данных из 25 вопросов, требуется проверка правильности ответов на эти вопросы и доставить ответы на отсутствующие.
Все во вложении.
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